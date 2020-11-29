Певица предстала в лаковых вещах.

Украинская певица Надя Дорофеева недавно выпустила клип на песню "Горит". В клипе она предстала в дерзком образе из коллекции украинского бренда TTSWTRS.

Читайте такжеСтало известно, какой маникюр станет хитом этой зимы

Звезда надела черную лаковую куртку с поясом, которая стоит 27000 гривен. Также на ней были надеты кроп-топ и короткие шорты стоимостью 6900 гривен и 10700 гривен соответственно.

В инста-сториз певица отметила, что клип на трек "Горит" набрал уже четыре миллиона просмотров. И это несмотря на то, что выпустили его совсем недавно.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич