Надя показала фото / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева недавно выпустила клип на песню "Горит". В клипе она предстала в дерзком образе из коллекции украинского бренда TTSWTRS.
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Звезда надела черную лаковую куртку с поясом, которая стоит 27000 гривен. Также на ней были надеты кроп-топ и короткие шорты стоимостью 6900 гривен и 10700 гривен соответственно.
В инста-сториз певица отметила, что клип на трек "Горит" набрал уже четыре миллиона просмотров. И это несмотря на то, что выпустили его совсем недавно.
Надя показала фото / instagram.com/nadyadorofeeva
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