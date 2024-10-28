60-летняя украинка Анна Бородина в интервью УНИАН рассказала, как ей удалось сохранить молодой вид, сколько времени она уделяет спорту, как питается, и что ее вдохновляет.

Анна, вы в свои 60 лет выглядите просто непревзойденно. Расскажите, как вы мотивируете себя поддерживать такую замечательную форму и выглядеть так молодо?

Во-первых, для меня важно поддерживать хорошее самочувствие и быть в тонусе. Физическая активность - это не просто про внешний вид, а также про здоровье, энергию и уверенность в себе.

Внешний вид это тоже мотивация. Если у нас есть возможность хорошо выглядеть, почему бы не воспользоваться этим. Это тоже мотивация тренироваться и не есть ведрами.

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Какой спорт вы считаете самым эффективным для сохранения стройности?

Наиболее эффективными, по моему мнению, являются силовые тренировки. Они помогают поддерживать мышцы в тонусе, ускоряют метаболизм и способствуют сохранению здорового веса. Кроме этого, важную роль играет регулярная физическая активность в быту - пешие прогулки, активный образ жизни.

Сколько раз в неделю занимаетесь спортом, и какие ваши любимые виды тренировок?

Я тренируюсь 1-3 раз в неделю. Больше всего люблю силовые тренировки, ведь они приносят мне наибольшее удовольствие и дают ощутимые результаты. Кроме этого, я ежедневно стараюсь ходить пешком. Для меня движение - это уже стиль жизни.

Придерживаетесь ли вы какого-то специального питания или диеты?

Я не придерживаюсь никаких специальных диет, но слежу за тем, чтобы мое питание было сбалансированным.

В каждом приеме пищи стараюсь добавлять белки и поддерживать баланс: жиры, белки, углеводы. Всегда добавляю в рацион салат или какую-то зелень. Сахар и фастфуд я не употребляю - мне это уже не вкусно. Ем фрукты, но без фанатизма.

Какие продукты вы стараетесь исключать из рациона, чтобы оставаться в форме?

Избегаю сахара и фастфуда. Отдаю предпочтение натуральным продуктам и слежу за тем, чтобы не перегружать себя лишним.

Какие косметологические процедуры вы делаете регулярно?

Раньше я много лет ходила на массаж лица раз в неделю. Но уже примерно пять лет я не посещаю косметолога, потому что хотела попробовать новые виды массажа, подходящие для моего возраста. К сожалению, мой косметолог этого не умела, поэтому я просто перестала ходить.

Молодость хорошо поддерживает физическая активность. Очень важно следить за осанкой, ведь она влияет не только на общий вид тела, но и на состояние лица.

Как ухаживаете за кожей лица? Какие у вас основные ритуалы красоты?

Мой уход достаточно прост: использую кремы, сыворотки и базовые средства. Утром наношу дневной крем, сыворотку и средство для кожи вокруг глаз. Вечером также придерживаюсь стандартного ухода: тщательное умывание и нанесение вечерней косметики.

Есть ли у вас любимые бьюти-продукты, которыми пользуетесь на протяжении многих лет?

Нет каких-то конкретных бьюти-продуктов, которыми я пользуюсь много лет. Когда-то и был какой-то крем для тела, но сейчас я уже точно не вспомню. Мне интересно пробовать новые средства, поэтому регулярно меняю уход и открываю для себя что-то новое.

Расскажите, как вы начали свой путь к здоровому и активному образу жизни?

Здоровый и активный образ жизни был у меня почти всегда. Я практически не употребляла алкоголь и никогда не курила, даже в молодости.

Как ваша семья поддерживает вас в вашей любви к спорту и уходу за собой?

Семья, конечно, поддерживает, но самый большой сторонник здорового образа жизни в нашей семье - это я.

Что вас больше всего вдохновляет в жизни?

Больше всего я сама себя вдохновляю. Мне нравится быть активной и хорошо выглядеть. Конечно, меня также вдохновляют мой ребенок и мои близкие.

Как изменились ваши подходы к уходу за собой со временем?

Подходы к уходу за собой у меня не изменились. Я всю свою жизнь, сколько себя помню, пользуюсь кремами для лица и тела. Это сопровождает меня с ранней молодости.

Какой ваш рецепт баланса между физическим здоровьем и психологическим комфортом?

Физическое здоровье тесно связано с психологическим комфортом. Если вы здоровый и активный человек, это положительно влияет на ваше психологическое состояние. Физические нагрузки очень полезны для психоэмоционального состояния.

Занимаетесь ли вы медитацией или другими практиками для душевного спокойствия?

Для душевного спокойствия я также принимаю БАДы, в частности магний. В наше время это необходимость. Что касается медитации, я не могу сказать, что имею большой опыт, но они мне нравятся. Хотя я не практикую ее регулярно. Иногда, когда мне нужно восстановить силы, я медитирую.

Надеюсь, что в будущем найду время для регулярной практики, ведь это очень полезно и научно доказана польза медитаций.

Как вы совмещаете спорт, работу и семейную жизнь?

Бытует мнение, что для занятий спортом нужно много времени, но это не так. Если не хотите ходить в тренажерный зал, можно заниматься дома. Регулярные тренировки положительно влияют на здоровье и психоэмоциональное состояние. И это также помогает во всех других сферах жизни.

И еще регулярные тренировки помогают приобрести такой навык как дисциплина. Дисциплина поможет и в работе, и в семейной жизни. Я вижу в регулярных занятиях спортом только плюсы.

Какой совет вы бы дали другим женщинам, которые хотят сохранить молодость и красоту?

Мой совет - это здоровый образ жизни. Начните с регулярных физических нагрузок. Они должны быть в жизни каждого человека. Правильное питание также очень важно.

Кроме того, избавляйтесь от токсичных людей в своей жизни. Не бойтесь от них отказаться, ведь такие люди забирают вашу энергию и негативно влияют на ваше психоэмоциональное состояние.

Какие физические активности, по вашему мнению, особенно полезны для женщин после 50 лет?

Это зависит от физического состояния женщины в 50 лет. Думаю, что всем можно начать с ходьбы. Это полезно и бесплатно.

Я тренируюсь уже 24 года в тренажерном зале. Начала регулярно заниматься после 35 лет.

Но для начинающих важно начинать занятия с тренером, особенно если люди не подготовлены к физическим нагрузкам. Рекомендую начинать с маленьких шагов и постепенно увеличивать нагрузку под руководством тренера.

Есть также и групповые занятия. Сейчас большинство тренажерных залов еще имеют дополнительно и такую услугу. Поэтому, если человек никогда не тренировался, можно найти зал недалеко от дома и сделать свой выбор физической нагрузки.

Что для вас является главным источником энергии и жизненной силы?

Для меня главным источником энергии является желание жить активной и здоровой жизнью.

Делали ли вы какие-то ошибки в уходе за собой, о которых сейчас жалеете?

Я жалею, что не отказалась от сахара раньше. Надо было сделать это раньше, или хотя бы употреблять его в умеренных количествах. Что касается других ошибок, то я, в принципе, ни о чём особо не жалею.

Вы выглядите очень стильно. Следите за модными тенденциями или у вас есть собственный стилист?

Стилиста у меня никогда не было. Всегда следила за модой, начиная с юности. Это мое хобби. У меня много одежды, это индивидуальный пошив. Я сама выбираю ткань и фасон. Шить не умею.

Счастливая женщина - это...

Не только женщина, а вообще человек. Счастливый человек - это тот, который живет в гармонии с собой и окружением, принимает свои эмоции и переживания, находит радость в простых вещах.

Для счастья важно иметь близких, которые поддерживают, иметь возможность развиваться, заниматься тем, что нравится, и уметь отпускать то, что не приносит радости.

Счастливый человек живет в моменте и умеет благодарить за то, что имеет.

Анна Бородина в Instagram - instagram.com/anna_borodinaa