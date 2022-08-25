Мужчины, как и женщины, часто заботятся о своем внешнем виде и делают модные прически.

Голливудские мужчины очень придирчивы к своей внешности, ведь они всегда на виду, на публике. В любой момент их могут сфотографировать папарацци, а это значит, что выглядеть они должны идеально, в том числе и их волосы. Поэтому они выбирают модные прически 2022 как на короткие, так и на длинные волосы.

Сегодня УНИАН расскажет, какие прически носят голливудские звезды среди мужчин.

Прически знаменитостей мужчин 2022

Многие известные актеры предпочитают стрижку "голливудский шик". Такую прическу вряд ли вам удастся сделать в домашних условиях, но ухаживать за ней достаточно легко. Стилисты обычно делают волосы покороче у висков, при этом оставляя длину посреди головы. Дальше дело за малым. С помощью геля для волос и лака вам нужно уложить более длинные волосы назад. Эти модные стрижки 2022 выглядят очень непринужденно и естественно, добавляя мужчинам харизмы и шарма.

Стрижка для мужчин с длинными волосами

Если у вас длинные волосы, то вам отлично подойдет стрижка паж. В простонародье - это каре, уложенное волнами.

Стрижки для мужчин с короткими волосами

Если же у вас короткие волосы, то можно сделать стрижку "под горшок". К слову, именно такую прическу носят многие южнокорейские актеры, а также модели.

Мужская стрижка с густой и полукруглой челкой тоже будет смотреться очень интересно. К слову, такая прическа имеет очень мощное название "Цезарь". При этом не стоит забывать о правильном уходе, чтобы ваши волосы блестели и выглядели здоровыми.

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