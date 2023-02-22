Они сделают ваш образ стильным и актуальным.

Шорты - это элемент базового гардероба, ведь они настолько практичные и удобные, что просто не хочется из них вылазить. Однако стилисты предупреждают, что не все модели будут в тренде. Давайте разбираться, что все же стоит покупать.

Бермуды

Эта модель была популярной в прошлом году, и в этом тоже будет. Главное преимущество в том, что эти шорты визуально удлиняют ножки и скрывают несовершенства на бедрах. К тому же их можно носить как на работу, так и на прогулку.

Спортивные шорты

Уже несколько лет подряд на первом месте у украинцев комфорт и удобство. Вспомните карантин, когда можно было выходить только в магазин. Тогда многие модницы перешли на спортивные шорты. Они не сковывают движения, сидят свободно и сочетаются с кроссовками, что добавляла еще большего уюта.

Видео дня

Джинсовые шорты

Деним всегда в тренде, ведь это классика. Однако обратите внимание не только на типичные джинсовые шорты, но и с разными принтами. Они добавят "изюминку" вашему образу и сделают его более ярким.

Велосипедки

Еще один фасон, который идеально садится по фигуре. С помощью велосипедок можно не только визуально удлинить ножки, но и сделать их более стройными. Особенно, если они будут черного цвета. Однако не избегайте и ярких оттенков этим летом.

Шорты в утилитарном стиле

Шорты с крупными накладными карманами с акцентной отстрочкой в утилитарном стиле - отголоски стиля сафари. Могут быть с тканевым ремнем. Они очень классно сочетаются и со спортивной обувью, и с сандалиями в стиле бохо, с подошвой, украшенной жгутом.

Напомним, какие 5 стильных вещей будут у каждой модницы этой весной.

Вас также могут заинтересовать новости: