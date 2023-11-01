Эта обувь точно вам понравится.

С 1 ноября температура воздуха начнет быстро снижаться, поэтому каждому из нас захочется утеплиться. Предлагаем вашему вниманию пять стильных вариантов зимней обуви, в которой вам будет и тепло, и красиво.

Дутики

Не думайте, что дутики - это детская обувь. На самом деле, она идеально подходит взрослым - как женщинам, так и мужчинам. Главное ее преимущество в том, что она подходит под спортивный и casual стиль, поэтому вам не придется долго думать, что обуть. Также эта обувь водоотталкивающая, благодаря чему ваши ножки не будут промокать.

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Берцы

Грубая обувь не выходит из моды уже несколько лет подряд. Она достаточно универсальная, потому что ее можно комбинировать со спортивными костюмами, джинсами, юбками и даже романтическими платьями. В зависимости от того, какой стиль одежды вы выберете, берцы могут добавить вам нежности или характерности.

Ботфорты

Выбирая ботфорты, вы точно не прогадаете. Конечно, эта модель не под все подходит, но если в вашем гардеробе больше преобладают женственные вещи, то этот вариант именно для вас. Однако важно учитывать, что в новом сезоне стильно носить ботфорты так, чтобы они были едва заметны. То есть под длинные платья или юбки.

Челси

Еще один стильные вариант - челси. Их можно носить теплой зимой, когда нет слякоти, дождей и снега. Ткань, выделяющаяся на ботинках, может промокнуть, из-за чего ваши ножки замерзнут. В остальном они выглядят очень стильно.

Сапоги

Сапоги - это мастхев зимнего сезона. Отдавайте предпочтение моделям с широкой халявой. Ваша ножка должна находится в них как в стакане. Тогда это будет выглядеть очень красиво и модно.

Ранее УНИАН назвал модные пуховики на зиму 2023.

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