Модная обувь на зиму / instagram.com/yiarshoes

С 1 ноября температура воздуха начнет быстро снижаться, поэтому каждому из нас захочется утеплиться. Предлагаем вашему вниманию пять стильных вариантов зимней обуви, в которой вам будет и тепло, и красиво.

Дутики

Не думайте, что дутики - это детская обувь. На самом деле, она идеально подходит взрослым - как женщинам, так и мужчинам. Главное ее преимущество в том, что она подходит под спортивный и casual стиль, поэтому вам не придется долго думать, что обуть. Также эта обувь водоотталкивающая, благодаря чему ваши ножки не будут промокать.

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Модная обувь на зиму / instagram.com/yiarshoes

Берцы

Грубая обувь не выходит из моды уже несколько лет подряд. Она достаточно универсальная, потому что ее можно комбинировать со спортивными костюмами, джинсами, юбками и даже романтическими платьями. В зависимости от того, какой стиль одежды вы выберете, берцы могут добавить вам нежности или характерности.

Модная обувь на зиму / instagram.com/yiarshoes

Ботфорты

Выбирая ботфорты, вы точно не прогадаете. Конечно, эта модель не под все подходит, но если в вашем гардеробе больше преобладают женственные вещи, то этот вариант именно для вас. Однако важно учитывать, что в новом сезоне стильно носить ботфорты так, чтобы они были едва заметны. То есть под длинные платья или юбки.

Модная обувь на зиму / instagram.com/yiarshoes

Челси

Еще один стильные вариант - челси. Их можно носить теплой зимой, когда нет слякоти, дождей и снега. Ткань, выделяющаяся на ботинках, может промокнуть, из-за чего ваши ножки замерзнут. В остальном они выглядят очень стильно.

Модная обувь на зиму / instagram.com/yiarshoes

Сапоги

Сапоги - это мастхев зимнего сезона. Отдавайте предпочтение моделям с широкой халявой. Ваша ножка должна находится в них как в стакане. Тогда это будет выглядеть очень красиво и модно.

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