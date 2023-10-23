Выбрав один из предложенных ниже вариантов, вы гарантировано станете истинной модницей.

Самое время уже доставать или покупать теплые пуховики, потому что в ближайшее время за окном будет становиться только холоднее. Однако будьте осторожны с выбором модели, потому что не все они будут актуальны в новом сезоне.

УНИАН рассказывает, какие пуховики модные в 2023 году.

Модные пуховики 2023 - пять лучших вариантов

В первую очередь не стоит забывать о том, что на пике популярности оверсайз. От приталенных моделей лучше отказаться.

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Ассиметричные пуховики

Главная суть ассиметричных пуховиков в том, чтобы капюшон был массивным и единым с нижней частью. То есть, он не отделяется от курточки и не выглядит, как отдельный элемент. К слову, этот вариант идеально подойдет девушкам, которые боятся холода, потому что он отлично сохраняет тепло и окутывает шею.

Короткие пуховики

Если вы выбираете модные пуховики на зиму 2023, то предлагаем вам присмотреться к коротким фасонам. Этот вариант больше подходит для спортивных девушек, обожающих активную жизнь. Однако и с джинсами он будет смотреться круто, особенно если вы выберете "момс" или "бойфренды".

Пуховик в стиле old money

Оld money - это стиль роскоши. Поэтому логично, что пуховик должен выглядеть на миллион. Отдавайте предпочтение светлым оттенкам и комбинируйте его с обувью из капсульной коллекции.

Пуховик-пальто

Стилисты нашли модные пуховики 2023 для женщин за 50. Это однозначно пуховик-пальто. Во-первых, он максимально теплый и уютный, а во-вторых, может скрыть все недочеты фигуры. Чаще всего их производят с воротником-стойкой и пояском, подчеркивающим талию.

Металлический пуховик

Обратите внимание на цвет металлик или золото. С одной стороны они выглядят по-новогоднему, а с другой - тенденции есть тенденции. Если хотите блестеть на улицах своего города, вы знаете, какие самые модные пуховики 2023 покупать.

Мы раскрыли все карты, на какие модные пуховики зима 2023 стоит обратить внимание. С ними вы сможете создать массу крутых образов. Главное - хорошее настроение, тогда вас украсит любая одежда.

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