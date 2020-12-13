Певица выглядит очень ярко.

Известная певица Миша Романова опубликовала в Instagram яркую фотографию.

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На снимке она позирует в золотом жакете с пайетками, под который надела блестящий топ. Дополнила она такой образ нюдовым макияжем и прической с роскошными волнами.

В целом образ получился очень ярким. Поклонники певицы отметили, что она безумно красивая.

"Очень красивая", "Звезда", "Блеск. Вам очень идет блонд", "Шикарная", "Волосы идеальные", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич