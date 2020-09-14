В макияже тоже стоит следовать трендам.

Истинные модницы следят не только за трендами в одежде, но и макияже. Да-да, ведь это дополнение к образу. Он должен подходить под время дня, образ, место. В общем он должен быть гармоничным.

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Тональный крем

Его не стоит наносить на все лицо и уж тем более таким слоем, чтобы он выглядел как маска. Если у вас чистое лицо, но есть несколько недостатков, то воспользуйтесь лучше консилером. Также стоит подбирать такие цвета, которые будут сочетаться с вашей кожей и будут делать ее вид более свежим.

Контуринг

Каждой девушке хочется выделить скулы, но в погоне за этим часто мы теряем свою естественность. Контуринг лучше использовать для вечернего макияжа, но никак не для дневного.

Хайлайтер

В целом эта вещь подходит исключительно для вечернего макияжа. Но о ней стоит забыть тем, у кого жирная кожа. Только представьте, вы наносите тон, сверху хайлайтер. На солнце вам становится жарко и ваше лицо начинает блестеть как звезды на небе.

Брови

Вам не стоит копировать брови Кары Делевинь или Леонид Брежнева. Лучше подчеркните свою индивидуальность. И не забывайте о том, что брови - это не место, где должен быть размещен логотип фирмы Nike.

Cut crease

Сам макияж с акцентом на складку, конечно же, остается в моде — это базовая техника. Но лучше избегать в нем резких и четких линий, которые зрительно делят веко пополам.

Стрелки

Высокие стрелки уже давно не в моде. Их нужно избегать в дневном макияже. Такой мейк делают на какие-то выступления, чтобы сделать глаза более яркими.

Ресницы

Пышные нарощенные ресницы больше похожи на веер. Они также уже не в моде и делают ваш образ вульгарным.

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Автор: Диана Могилевич