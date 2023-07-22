На пике популярности сейчас несколько цветов, среди которых и зеленый.

Чаще всего летом девушки выбирают более яркие оттенки гель-лаков, чтобы ногти казались сочными и выразительными. Однако не многие знают, что есть несколько волшебных оттенков, которые придадут ноготкам элегантности и сделают ручки более женственными.

УНИАН рассказывает, какой летний маникюр в тренде в этом сезоне и какой оригинальный яркий летний маникюр можно сделать.

Яркий летний маникюр - лучшие идеи для вдохновения

Сейчас на пике популярности зеленый, красный, белый и сиреневый цвета. Поэтому сделав маникюр в этих оттенках, вы точно не прогадаете.

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Зеленый маникюр

Вы смело можете интегрировать этот цвет в свой маникюр. При этом стоит учитывать, что этот оттенок сам по себе очень яркий, поэтому в данном случае лучше избегать дополнительных аксессуаров на ногтях в виде страз, наклеек, глиттера и прочего. Однотонный летний зеленый маникюр будет смотреться превосходно без всяких дополнений.

Летний красный маникюр

Конечно, этот цвет считается классикой, и даже не один фешн-глянец писал о том, что именно такой маникюр носят жены миллионеров. Однако если вам хочется немного его разнообразить, можно воспользоваться маленькой хитростью - покройте шесть ногтей красным гель-лаком, один любой ноготь покройте белым гель-лаком. Затем на белое покрытие нанесите несколько миниатюрных сердечек и закрепите гель-лак топом. Этот летний маникюр на короткие ногти заиграет новыми красками. Поэтому без капли сомнений можете его делать.

Морской летний маникюр

Это еще один вариант, к которому рекомендуют присмотреться неил-мастера. На ноготках можно нарисовать море, волны, пальмы, солнышко. Даже если вы не планируете ехать в отпуск, такое покрытие будет согревать вашу душу и, возможно, совсем скоро вы решитесь на путешествие.

​​Летний сиреневый маникюр

Первый предвестник лета - сирень, поэтому не странно, что цвет этих растений очень нравится девушкам. С одной стороны он яркий, а с другой - делает ручки женственными и нежными. Многое еще зависит от оттенка. Интересно, что именно сиреневый цвет лучше всего сочетается с блестками, если вы их очень любите.

Нежный летний маникюр - два лучших варианта

Обратите внимание на белый гель-лак и нюдовую базу. Они идеально сочетаются с любым типом кожи и отлично смотрятся как на коротких, так и на длинных ногтях.

Летний белый маникюр

Белый цвет всегда будет в тренде, так как он сам по себе очень благородный. В принципе ему не нужны какие-то дополнения. Более того, он идеально смотрится на загоревшей коже, подчеркивая ее карамельный оттенок. Поэтому обязательно обратите внимание на этот гель-лак.

Нюдовый маникюр

Конечно, мы не можем обойти стороной нюдовое покрытие, так как оно находится на модном Олимпе уже достаточно длительное время. Нюдовая база, как и белый гель-лак, подчеркнет ваш загар. И да, это еще одно покрытие, которое носят "дорогие женщины".

Как видите, летний маникюр 2023 может быть разнообразным. Главное - во всем знать меру и не переборщить с яркостью. Тогда вы будете выглядеть очень стильно, а ваши ручки будут привлекать внимание окружающих.

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