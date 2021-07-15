Лен - идеальный материал для летнего гардероба.

Украинский дизайнер Андре Тан уверяет, что лен - это идеальный материал для стильного образа этим летом. А все потому, что лен - натуральный, дышащий, экологически чистый, да еще и мнется благородно.

Чаще всего льняные вещи можно встретить в светлых оттенках - канареечный, все оттенки голубого, цвет Барби. При этом канареечный цвет сейчас на пике популярности.

Единственный минус, как может показаться на первый взгляд, - вещи очень быстро мнутся. Но не стоит расстраиваться, ведь итальянская небрежность сейчас в моде.

Льняной костюм

Выбирайте вариант с брюками палаццо на резинке с укороченным жакетом/микро-тренчем. Важно в таком варианте держать баланс, чтобы не превратиться в бесформенный мешок. Обозначьте талию. Например, под жакет наденьте топ на тонких бретельках и заправьте его в брюки.

Льняные комбинезоны

Также обратите внимание на комбинезоны с кюлотами (укороченный вариант также возможен) или широкими штанинами. А если добавить бананку, то вы вообще произведете фурор.

Льняные бермуды

Шорты-бермуды визуально удлинят ваши ножки и сделают их стройнее. Сочетайте их с базовыми майками, топами или даже кардиганами.

Льняные платья

Что за лето и без платья? Только будьте осторожны с выбором фасона, чтобы ваш вид, действительно, был дорогим. Помните, что сейчас в тренде модели с объёмными рукавами.

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Автор: Диана Могилевич