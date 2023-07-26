Кружево сделает образ очень женственным.

Много лет текстильное изделие с ажурным узором было популярным, однако позже о нем все забыли. Сейчас же кружево вновь возвращается в моду, но в актуальных и современных вариациях.

Перед тем как покупать вещи с кружевом, вам стоит знать несколько основных правил. Во-первых, качественное актуальное кружево не должно быть сильно эластичным.

Во-вторых, стоит присмотреться к более оригинальным формам, текстурам и узорам. Ну, и, в-третьих, сегодня кружево используют в достаточно неожиданных и провокативных комбинациях.

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Есть и приятная новость для модниц, предпочитающим шить наряды у дизайнеров, а не покупать их в магазинах. Итак, приготовьтесь! Все мы знаем, что сейчас на пике популярности вышиванки, так как они показывают нашу идентичность и солидарность с Украиной, которая проживает нелегкие времена из-за российской агрессии.

Так вот, чтобы создать уникальную и стильную вышиванку, необязательно, чтобы на ней была именно вышивка ручной работы. Это можно сделать намного проще - использовать кружево.

Стоит отметить и то, что главный секрет кружева в его воздушности, легкости и женственности. Поэтому в платьях, рубашках, костюмах и прочих изделиях из этой ткани вы будете выглядеть потрясающе.

Платье из кружева - фото

Костюм из кружева - фото

Брюки из кружева - фото

Вышиванка с кружевом - фото

Майка из кружева - фото

Ранее УНИАН назвал идеи стильных нарядов по мотивам фильма "Барби".

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