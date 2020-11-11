Эти слова должны быть в вашей копилке.

Бьюти-индустрия развивается со скоростью света. Часто мы не успеваем следить за трендами или за новыми словечками, которые появляются в обиходе. Пришло время исправлять ситуацию и наконец выучить эти термины.

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Гель-бустер

Это средство для волос, которое заменяет лак. Если лак склеивает волосы, то гель оставляет их подвижными. При этом он не имеет такого липкого эффекта. Конечно, он не так сильно фиксирует волосы, но вы же и не хотите ходить с соломой на голове.

Дуофибра

Это кисть, которая заменит спонжик или руки. Ею можно равномерно нанести тональный крем. Так как она сделала из смеси натурального и синтетического ворса, то не будет впитывать в себя много крема. Плюс ко всему - это еще и экономия. Также дуофиброй можно растушевать румяна или нанести пудру.

Кайал

Это мягкий карандаш для глаз, который обладает антисептическим эффектом. Его спокойно можно наносить на слизистую часть века, и не переживать, что глаза покраснеют или начнется аллергия.

Плампер

С помощью плампера можно увеличить объем губ. Это обычный блеск, но в его составе есть компоненты, которые вызывают припухлость.

Метеорит

Это шариковая пудра, которая придаст вашей коже сияния. Конечно, максимального эффекта в виде красных или коричневых щек вы не увидите, но мы же за естественность. Вы помните?

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Автор: Диана Могилевич