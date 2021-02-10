Сейчас на пике популярности корсеты.

Последнее время все модницы гоняются за трендом этого сезона - корсетом. С его помощью можно создать уникальные образы, которые подчеркнут вашу талию и визуально сделают грудь чуть больше. Как видим, эта вещь выполняет сразу несколько функций.

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Стандартный вариант - это белая рубашка и черный или белый корсет. В таком случае образ будет базовым, но мегастильным. Рубашку стоит выбирать свободного кроя, наверх надеваете приталенный корсет и получаете WOW-эффект.

Под вещи базовых цветов можно подбирать также корсеты с разными модными принтами. Но если вы наденете рубашку, пиджак или платье с принтом, то корсет должен быть однотонным. И, желательно, кожаным.

Корсеты могут быть самыми разными. Может быть широкий до груди, или узкий только на пояс. Он может быть на крючках, завязках. Дайте волю фантазии.

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Автор: Диана Могилевич