Певица предстала в модном аутфите.

Опальная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новый снимок, на котором предстала в очень стильном образе.

Девушка надела прямые джинсы, черную футболку и кожаную курточку. Дополнила она образ серебряной подвеской и плетеной сумкой. Также на одном из фото Ани надела темные солнцезащитные очки, а на другом - нет. Так, она поинтересовалась у поклонников, как ей больше идет.

Фанаты в комментариях отметили, что Лорак в любом образе выглядит потрясающе.

"Все образы шикарные", "Красота", "Королева осени", "Уверенному в себе человеку без разницы в очках или без", "Куколка", - пишут фолловеры.

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Ани Лорак - украинская певица, народная артистка Украины (2008). С 2014 года активно выступает в РФ. Обладательница множества российских музыкальных премий.

Представляла Украину на конкурсе песни Евровидение-2008 с песней Shady Lady и заняла второе место.

Обладательница премий "Золотой граммофон", "Певица года", "Золотая шарманка", "Человек года", "Песня года" и др., а также пяти "золотых" дисков ("Там де ти є…", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи") и двух "платиновых" ("Солнце" и "15").

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Автор: Диана Могилевич