Карл Лагерфельд умер / eastnews.ua
Известный модельер Карл Лагерфельд сегодня, 10 сентября, мог бы праздновать свое 87-летие. Но его жизнь, к сожалению, оборвалась 19 февраля 2019 года.
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Руководитель модного дома Chanel умер от рака. При этом он оставил огромное наследие, ведь не зря его называли "королем моды". С ним мечтали работать многие звезды. Потому что в его нарядах они становились настоящим украшение красных дорожек.
Давайте посмотрим, какие роскошные образы он создавал
Марго Робби / фото pinterest.com
Кара Делевинь / фото pinterest.com
Сара Джессика Паркер / фото pinterest.com
Пенелопа Крус / фото pinterest.com
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