10 сентября модельер мог бы праздновать день рождение.

Известный модельер Карл Лагерфельд сегодня, 10 сентября, мог бы праздновать свое 87-летие. Но его жизнь, к сожалению, оборвалась 19 февраля 2019 года.

Читайте такжеНардеп засветила в Раде сумочку за $10 тысяч

Руководитель модного дома Chanel умер от рака. При этом он оставил огромное наследие, ведь не зря его называли "королем моды". С ним мечтали работать многие звезды. Потому что в его нарядах они становились настоящим украшение красных дорожек.

Давайте посмотрим, какие роскошные образы он создавал

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич