Эти элементы гардероба будут просто незаменимы в ближайшее время.

Если вы думаете о том, чем наполнить свой гардероб на осень 2022, чтобы выглядеть стильно, модно и молодежно, то предлагаем вам несколько вариантов. Так, актуальным будет длинный тренч, яркое худи и клетчатая рубашка. Подробнее читайте в материале УНИАН.

Короткое пальто-пиджак

Такой вариант визуально очень стройнит свою обладательницу. Также под него можно удачно подобрать практически любую одежду: повседневную, классическую, вечернюю или даже спортивную.

Клетчатая рубашка

Одежда, которая актуальна во все времена. Здесь важно также отдавать предпочтение не приталенным вариантам, а именно оверсайзу. Во-первых, это визуально делает модель более стройной и вытянутой.

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Во-вторых, именно такой наряд вас очень омолодит. Сочетать его можно с джинсами или шортами-бермудами.

Платье с геометрией

Такое решение будет выглядеть очень уместно и свежо. Геометрические рисунки подчеркивают вашу яркость. Однако стилисты предупреждают: не стоит выбирать наряды в полоску - вертикальную или горизонтальную. Во-первых, это уже давно не в моде. А во-вторых, это может визуально прибавить модели пару кг.

Тренч

Это хороший вариант верхней одежды на теплую осень. В 2022 году особой популярностью пользуются двусторонние тренчи - коричневый (бежевый) и черный.

Худи

Такая одежда будет теплой и актуальной в этом сезоне. Сочетать ее можно как со спортивными штанами в цвет, так и с джинсами. Отлично для дома, для прогулок, для пробежек.

Напомним, названы самые модные куртки на осень 2022.

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