Витамин С поможет коже засиять и снова выглядеть молодой. А для этого следует почаще включать в рацион продукты, которые содержат этот витамин.

Читайте такжеНазваны девять продуктов для сохранения молодости и красотыКартофель. Главное составляющее популярного овоща не только углеводы. Картофель также содержит большое количество витамина C. В одной картофелине среднего размера весом в 150 г почти половина рекомендуемой суточной нормы витамина C (90 мг), если есть ее с кожурой.

Зеленый горошек. Помимо витамина С горох содержит другие антиоксиданты, такие как флавоноиды, катехин, эпикатехин, каротиноид и альфа-каротин. Все это может помочь задержать признаки старения.

Перец чили. Многие и не знают, что в остром перце в три раза больше витамина С, чем в апельсинах. Красный перец чили также богат бета-каротином, который действует как антиоксидант и помогает повысить защиту кожи от УФ-излучения, пишет medikforum со ссылкой на The Health Site.

Апельсины. Из-за высокого содержания лимонной кислоты апельсины уменьшают чрезмерную жирность кожи и сражаются с высыпаниями, улучшая общее состояние и внешний вид. В кожуре апельсина больше витамина С, чем в мякоти. Измельчите ее и используйте как скраб для тела.

Томатный сок. Богатый витамином С сок является еще одним отличным питанием для кожи. Ликопин в помидорах защищает от ультрафиолетовых лучей. Томатный сок также обладает противовоспалительными свойствами, которые предотвращают покраснения и отечность.

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