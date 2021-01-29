Один из ингредиентов - это куркума. Она обладает мощнейшими антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Из-за повышенной сухости кожи в зимний период существует повышенный риск высыпания прыщей. Однако на кухне можно найти ингредиенты, позволяющие быстро решить эту проблему.

Читайте такжеСкрабы для тела: названы все плюсы и минусыКуркума. Она обладает мощнейшими антибактериальными и противовоспалительными свойствами, позволяющими избавиться от зимних прыщей. Необходимо сделать пасту из порошка куркумы и молока, достаточно густую и вязкую для того, чтобы нанести ее на кожу лица. Смыть эту маску через 30 минут теплой водой.

Мед. Очищает кожу и предотвращает рост вредных бактерий. Некоторое количество мёда можно наносить прямо на кожу, чтобы через полчаса смыть.

Лимонный сок. Богат витамином С, прекрасное отшелушивающее средство. Лимонный сок можно наносить прямо на кожу или смешивать с медом и розовой водой, чтобы смыть через полчаса, передает medikforum со ссылкой на The Health Site.

Пищевая сода. Обладает потрясающими противовоспалительными и антисептическими свойствами, это идеальное средство борьбы с воспалениями на коже и прыщами. Сделайте пасту из пищевой соды и воды, нанесите на пораженный участок и смывайте через 30 минут.

Зеленый чай. Этот напиток содержит антиоксиданты, защищающие кожу от повреждений свободными радикалами. После заварки чая возьмите листья и используйте в качестве кожного скраба.

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Автор: УНИАН