Он выполняется достаточно просто, если знать один секрет.

Согласитесь, что хрустальный маникюр звучит необычно. Однако на ногтях он будет выглядеть просто потрясающе. Поэтому скорее пробуйте повторить этот тренд, чтобы не отстать от других модниц.

Хрустальный маникюр - это один из видов хромированного маникюра, который выполняется с помощью втирки. Полупрозрачное покрытие с отблеском серебра смотрится нежно, элегантно и очень женственно.

При этом если вы не хотите делать однотонные ногти, можно прибегнуть к дизайну в виде хрустального камня. Обычно он делается на нюдовой базе. Затем с помощью гель-лаков разных оттенков, но обязательно одного цвета делается омбре в форме камня.

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После просушки на липкий слой добавляется серебряная или золотая фольга, которая позволит вашему маникюру быть более ярким. Фольгу также нужно просушить в ультрафиолетовой лампе. Затем нанесите топ без липкого слоя и снова отправьте руки в лампу.

Не забудьте нанести на кутикулу масло, чтобы она была сияющей и мягкой после маникюра.

Напомним, от 5 цветов гель-лака нужно срочно отказаться, так как они выглядят дешево.

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