Согласитесь, что хрустальный маникюр звучит необычно. Однако на ногтях он будет выглядеть просто потрясающе. Поэтому скорее пробуйте повторить этот тренд, чтобы не отстать от других модниц.
Хрустальный маникюр - это один из видов хромированного маникюра, который выполняется с помощью втирки. Полупрозрачное покрытие с отблеском серебра смотрится нежно, элегантно и очень женственно.
При этом если вы не хотите делать однотонные ногти, можно прибегнуть к дизайну в виде хрустального камня. Обычно он делается на нюдовой базе. Затем с помощью гель-лаков разных оттенков, но обязательно одного цвета делается омбре в форме камня.
После просушки на липкий слой добавляется серебряная или золотая фольга, которая позволит вашему маникюру быть более ярким. Фольгу также нужно просушить в ультрафиолетовой лампе. Затем нанесите топ без липкого слоя и снова отправьте руки в лампу.
Не забудьте нанести на кутикулу масло, чтобы она была сияющей и мягкой после маникюра.
Напомним, от 5 цветов гель-лака нужно срочно отказаться, так как они выглядят дешево.