Они отлично подходят женщинам за 40.

В любом возрасте мы хотим выглядеть привлекательно. И, как оказалось, немаловажную роль в этом играет прическа. С ее помощью можно "скинуть" несколько десятков лет.

Средняя длина

В первую очередь стоит обратить внимание на среднюю длину волос, до плеч и чуть выше. Уложив такую длину в нежные локоны с эффектом небрежности, вы сразу же "скинете" лет 15. Образ может выглядеть динамичным даже если вы соберете волосы в пучок, а отдельные пряди из него выпадут.

Укороченный каскад, каре или боб

Хорошо смотрится укороченный каскад, каре или форма боб. Такие прически выглядят живо, немного небрежно и очень освежают. Также они придают образу элегантность и статусность.

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Стрижка с челкой

Стрижка с челкой, открывающей центр лба - отличный вариант для зрелых женщин. Так ваш образ получится живым, молодым и динамичным. Более того, такая челка идеально сочетается с каре и более длинными волосами.

Кроме правильно подобранной стрижки, стоит еще и обращать внимание на цвет волос. Запомните: светлые оттенки омолаживают, а темные наоборот добавляют возраста.

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