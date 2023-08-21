В любом возрасте мы хотим выглядеть привлекательно. И, как оказалось, немаловажную роль в этом играет прическа. С ее помощью можно "скинуть" несколько десятков лет.
Средняя длина
В первую очередь стоит обратить внимание на среднюю длину волос, до плеч и чуть выше. Уложив такую длину в нежные локоны с эффектом небрежности, вы сразу же "скинете" лет 15. Образ может выглядеть динамичным даже если вы соберете волосы в пучок, а отдельные пряди из него выпадут.
Укороченный каскад, каре или боб
Хорошо смотрится укороченный каскад, каре или форма боб. Такие прически выглядят живо, немного небрежно и очень освежают. Также они придают образу элегантность и статусность.
Стрижка с челкой
Стрижка с челкой, открывающей центр лба - отличный вариант для зрелых женщин. Так ваш образ получится живым, молодым и динамичным. Более того, такая челка идеально сочетается с каре и более длинными волосами.
Кроме правильно подобранной стрижки, стоит еще и обращать внимание на цвет волос. Запомните: светлые оттенки омолаживают, а темные наоборот добавляют возраста.