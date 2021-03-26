Пол ребенка неизвестен.

Известная голливудская актриса, звезда "Ла-Ла Ленда", Эмма Стоун родила своего первого ребенка.

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Об этом сообщает TMZ.

По данным источников издания, оскароносная актриса родила еще в субботу, 13 марта, в районе Лос-Анджелеса. Пока нет информации о том, кто именно родился: мальчик или девочка.

Беременность Эммы Стоун: что известно

О том, что актриса Эмма Стоун беременна первенцем, стало известно в начале этого года.

О беременности Стоун стало известно случайно благодаря папарацци. Они "поймали" Эмму на прогулке и нее под одеждой выделялся животик.

Эмма Стоун недавно вышла замуж за Дэйва Маккарти. Они обручились в 2019 году, а через год они сыграли тайную свадьбу.

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Автор: Екатерина Лиманская