Первая леди Украины предстала в стильном образе.

Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для обложки модного журнала ELLE.

Супруга президента владимира Зеленского фотографировалась в школе с учениками. В кадре она предстала в нескольких стильных образах. На одном фото Елена позировала в белой юбке длины миди, вязаном свитере с рукавом в три четверти и в трендовых лоферах.

На другом черно-белом фото Зеленская продемонстрировала похожий образ. Только вместо свитера надела черную водолазку, а наверх рубашку.

Читайте такжеМодный приговор: самая стильная одежда этой осени"Самая лучшая первая леди Украины", "Красотка", "Роскошная", "Настоящая леди", "Красавица и большая умница", - пишут поклонники в комментариях под фото, которые опубликованы на фан-страничке Елены в Instagram.

Напомним, ранее стильная Елена Зеленская показалась в деловом образе с ноткой романтизма. Порой кажется, что костюмов в гардеробе Елены просто немеренное количество, ведь она регулярно показывает новые яркие аутфиты, которые стоит взять себе на заметку.

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Автор: Диана Могилевич