В Париже первая леди Украины выступила с важной речью в начале 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

На днях первая леди Украины Елена Зеленская отправилась во Францию с рабочим визитом. На этот раз она выбрала стильный наряд от украинского бренда The Lake Studio.

В Париже первая леди Украины в сопровождении Одри Азуле, генерального директора ЮНЕСКО, имела возможность увидеть уникальную фреску, созданную французским художником уличного искусства Кристианом Геми. Также жена президента Украины торжественно открыла книжную полку.

Образ Елены Зеленской

На рабочую встречу первая леди подобрала стильный двубортный пиджак-кимоно от украинского бренда The Lake Studio. Он украшен аппликацией в виде цветка, где изображен одуванчик, символизирующий солнце и детские мечты.

Видео дня

Графитовый пиджак женщина дополнила изящной черной юбкой-карандашом и черным гольфом в тон. Черные туфли на шпильке также хорошо вписались в этот "лук".

Волосы жены президента Украины спадали легкими волнами, а макияж был натуральным.

Напомним, что Елена Зеленская разволновала украинцев, потому что на свежих фотографиях первая леди предстала с травмированным пальцем.

Ранее УНИАН писал, что недавно российские СМИ распространили фейк о Зеленской, сообщив, что она купила украшение за один миллион долларов.

Напомним, что ранее Елена Зеленская в костюме с необычной брошью произвела фурор в США.

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