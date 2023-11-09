Елена Зеленская преимущественно придерживается классического стиля / фото facebook.com/olenazelenska.official

На днях первая леди Украины Елена Зеленская отправилась во Францию с рабочим визитом. На этот раз она выбрала стильный наряд от украинского бренда The Lake Studio.

В Париже первая леди Украины в сопровождении Одри Азуле, генерального директора ЮНЕСКО, имела возможность увидеть уникальную фреску, созданную французским художником уличного искусства Кристианом Геми. Также жена президента Украины торжественно открыла книжную полку.

Елена Зеленская / фото facebook.com/olenazelenska

Образ Елены Зеленской

На рабочую встречу первая леди подобрала стильный двубортный пиджак-кимоно от украинского бренда The Lake Studio. Он украшен аппликацией в виде цветка, где изображен одуванчик, символизирующий солнце и детские мечты.

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Зеленская интересуется событиями искусства/ фото facebook.com/olenazelenska

Графитовый пиджак женщина дополнила изящной черной юбкой-карандашом и черным гольфом в тон. Черные туфли на шпильке также хорошо вписались в этот "лук".

Волосы жены президента Украины спадали легкими волнами, а макияж был натуральным.

Напомним, что Елена Зеленская разволновала украинцев, потому что на свежих фотографиях первая леди предстала с травмированным пальцем.

Ранее УНИАН писал, что недавно российские СМИ распространили фейк о Зеленской, сообщив, что она купила украшение за один миллион долларов.

Напомним, что ранее Елена Зеленская в костюме с необычной брошью произвела фурор в США.

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