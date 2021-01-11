Дубленка подойдет под любой стиль одежды.

Чаще всего зимой мы носим пуховики, так как они очень удобны и в них тепло. При этом их достаточно легко стирать. Но мода не стоит на месте, и каждый сезон что-то меняется.

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На смену оверсайз пуховикам пришли дубленки. Они не менее стильные и теплые. Их преимущество в том, что они подходят практически под любой образ. Их можно надевать под платья и ботинки, а можно носить с джинсами или даже со спортивными штанами.

Здесь важно знать, что идеальным вариантом будут длинные дубленки, которые прикрывают коленки. Эта универсальная вещь станет незаменимой в вашем гардеробе.

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Автор: Диана Могилевич