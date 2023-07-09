Блогерша отказалась от шампуня, а потому решила искать натуральное средство, очищающее кожу головы и волосы.

Ломкость и тусклый цвет волос, зуд кожи головы - эти проблемы портят настроение многим девушкам и женщинам. Однако оказалось, что со всем этим может справиться обычный яблочный уксус.

Так, в TikTok "завирусилось" видео бьюти-блогерши, которая решила помыть волосы яблочным уксусом. Результат ее шокировал.

Блогерша отказалась от шампуня, а потому начала искать натуральное средство, очищающее волосы и кожу головы. Она увидела лайфхак с уксусом и не смогла его проигнорировать.

Для удобства блогерша налила в бутылочку с пульверизатором стакан воды и две столовые ложки яблочного уксуса. Затем она смочила уксусным раствором волосы, втирая его в кожу.

Спустя десять минут девушка смыла уксус и высушила волосы. Результат ее приятно удивил. Волосы стали мягкими, ровными, они блестели и даже немного посветлели.

Она отметила, что мыть голову уксусом стоит 2-3 раза в месяц. После такой процедуры волосы совсем не пахнут, они не впитывают кислый запах уксуса, а становятся живыми и "напитанными" полезными веществами.

Напомним, ранее стало известно о еще одном эксперименте с волосами. Девушка вымыла голову кока-колой, а результатом поделилась на камеру.

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