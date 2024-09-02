Что носить этой осенью? 5 кофточек, которые станут вашими фаворитами (фото)

В этой подборке вы точно найдете что-то для себя.

С наступлением осени самое время обновить гардероб и добавить в него уютные и стильные вещи, которые не только согреют, но и помогут создать модные образы.

Среди главных трендов сезона особое место занимают кофточки, которые легко комбинируются с разными элементами одежды и позволяют выглядеть элегантно даже в прохладную погоду.

Вот подборка топ-5 модных кофточек на осень, которые станут незаменимыми в вашем гардеробе.

Видео дня

Укороченный свитер с высоким воротником

Укороченные свитера остаются в тренде, а высокий воротник добавляет дополнительного уюта и элегантности. Отлично сочетается с брюками с завышенной талией или юбками.

Кофта с объемными рукавами

Объемные рукава — это модный акцент, который придает кофточке особый шарм. Выбирайте варианты с рюшами, манжетами или эффектными узорами на рукавах для создания романтичного образа.

Вязаный кардиган оверсайз

Кардиганы в стиле оверсайз идеально подходят для прохладной осени. Мягкая вязка и свободный крой создают уютный образ, который можно носить как с джинсами, так и с платьями.

Кофта с пуговицами на спине

Кофточки с оригинальной деталью на спине, например, с рядом пуговиц, добавляют интерес к любому осеннему наряду. Это идеальный вариант для тех, кто хочет выделиться и добавить изюминку в свой гардероб.

Тонкий свитер с принтом

Осенью актуальны тонкие свитера с разнообразными принтами — от классических полосок до геометрических или анималистичных узоров. Это отличный способ добавить цвета и характера в повседневные образы.

Эти кофточки помогут вам выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в осенние дни.

Вас также могут заинтересовать новости: