Что носить этой осенью? 5 кофточек, которые станут вашими фаворитами (фото)

С наступлением осени самое время обновить гардероб и добавить в него уютные и стильные вещи, которые не только согреют, но и помогут создать модные образы.
Среди главных трендов сезона особое место занимают кофточки, которые легко комбинируются с разными элементами одежды и позволяют выглядеть элегантно даже в прохладную погоду.
Вот подборка топ-5 модных кофточек на осень, которые станут незаменимыми в вашем гардеробе.
Укороченный свитер с высоким воротником
Укороченные свитера остаются в тренде, а высокий воротник добавляет дополнительного уюта и элегантности. Отлично сочетается с брюками с завышенной талией или юбками.
Кофта с объемными рукавами
Объемные рукава — это модный акцент, который придает кофточке особый шарм. Выбирайте варианты с рюшами, манжетами или эффектными узорами на рукавах для создания романтичного образа.
Вязаный кардиган оверсайз
Кардиганы в стиле оверсайз идеально подходят для прохладной осени. Мягкая вязка и свободный крой создают уютный образ, который можно носить как с джинсами, так и с платьями.
Кофта с пуговицами на спине
Кофточки с оригинальной деталью на спине, например, с рядом пуговиц, добавляют интерес к любому осеннему наряду. Это идеальный вариант для тех, кто хочет выделиться и добавить изюминку в свой гардероб.
Тонкий свитер с принтом
Осенью актуальны тонкие свитера с разнообразными принтами — от классических полосок до геометрических или анималистичных узоров. Это отличный способ добавить цвета и характера в повседневные образы.
Эти кофточки помогут вам выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в осенние дни.