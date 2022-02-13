Эти образы придутся по душе всем модницам, которые хотят произвести впечатление на своих возлюбленных.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, в чем можно встретить День святого Валентина. В этих образах вы будете неподражаемой, очень романтичной и в то же время страстной.

Сексуальные платья – синоним Дня святого Валентина. Сложно найти лучше повод, чем 14 февраля, чтобы решиться примерить наряды, на которые ранее не хватало смелости. Сейчас в тренде платья на запах, а если оно еще и с декольте, то взгляд оторвать от вас будет невозможно.

Романтические платья ярких цветов также сыграют вам на руку. Более того, такой образ подойдет для похода в ресторан. Трапециевидный силуэт сделает вас более стройной, а пояс или ленточка подчеркнет талию.

"Для практичных девушек, предпочитающих вневременную классику и минимализм предлагаю бежевое платье миди с мальвами. Нижний край выполнен с асимметрией, а разрез на ноге добавляет образу изюминки", - сказал Андре Тан.

Если же вам уже надоели платья, можете подобрать себе комбинезон. К слову, черный комбинезон с брюками-клеш можно носить и на работу. То есть это универсальная вещь, которая выручит вас не один раз.

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