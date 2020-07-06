Черный маникюр: трендовые дизайны ногтей 2020

Черное покрытие ногтей - это стильно, элегантно и эффектно.

Черный маникюр - это очень лаконично и сдержано. В то же время его можно разбавить интересным дизайном и тогда он засияет новыми красками. Мы подобрали для вас несколько вариантов, которые не оставят вас равнодушными.

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Стоит начать с однотонного черного покрытия под глянцевым или матовым топом. Оба варианта будут смотреться очень выгодно. Такой вариант маникюра подходит как для офиса, так и для вечеринок.

Для трендовых двухцветных нейл-артов черный цвет сочетается с кремовым, бледно-голубым, лимонным, белым, пастельным и неоновым розовым, желтым. Также ноготки можно украсить модным дизайном - мрамор, геометрия, negative space, надписи, втирка.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы лучшие дизайны ногтей.

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