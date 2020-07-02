"Будь яркой": лучшие дизайны ногтей 2020

Ногти всегда должны быть ухоженными.

Для любительниц идеального маникюра есть множество ярких вариантов. При этом стоить помнить, что яркость выражается не в количестве блесток, стразов и рисунков. Поверьте, минимализм тоже может быть ярким.

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Сейчас в моде "негативный" дизайн и deep-design. Это покрытие предполагает пустое пространство. То есть покрывается только часть ногтевой пластины. Также трендовый является японское покрытие. Это цветочные узоры по кругу ногтя.

Летом из моды не выходят цитрусовый маникюр, морские волны и покрытие с расставлением акцентов. Интересно смотрятся ногти с матовым топом. Ну а френч всегда остается в тренде, так как это классика.

Как сообщал УНИАН, ранее был назван трендовый маникюр этого лета.

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