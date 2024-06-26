Белый всегда в тренде, а особенно в этом году.

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о самых удачных сочетаниях цветов летом 2024 года. В частности, модельер объяснил, как лучше использовать белый цвет с другими оттенками. В своем Instagram знаменитость показал несколько идей комбинирования цветов для стильных и нежных летних "луков".

"Белый цвет - это беспроигрышный вариант для летнего гардероба! Он прекрасно сочетается с множеством других цветов, создавая свежие и стильные образы", - подчеркнул Андре Тан.

Белый + молочный

Это сочетание создает ощущение уюта и комфорта благодаря своей нежности и мягкости. Белый цвет добавляет свежести, а молочный добавляет теплоты, что вместе создает гармоничный и спокойный образ.

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Белый + небесно-голубой

Этот классический вариант всегда остается актуальным. Белый цвет подчеркивает чистоту и свежесть, а небесно-голубой добавляет легкости и спокойствия, что делает этот дуэт идеальным для любого сезона.

Белый + сливочно-желтый

Теплое и солнечное сочетание, которое создает настроение радости и позитива. Сливочно-желтый добавляет яркости, но остается мягким и приятным для глаза, делая образ современным и модным.

Белый + розовый

Романтичный и нежный дуэт, который освежит ваш образ. Розовый добавляет романтики и легкости, тогда как белый обеспечивает чистоту и свежесть. Это идеальный вариант для романтических свиданий или летних прогулок.

Белый + оранжевый

Яркое и жизнерадостное сочетание, которое привлечет внимание. Оранжевый добавляет энергии и динамичности, а белый уравновешивает его, создавая гармоничный и яркий образ.

Белый + бежевый

Универсальное сочетание, которое подходит для создания базового гардероба. Бежевый добавляет элегантности и сдержанности, а белый освежает образ, делая его стильным и утонченным.

Белый + красный

Яркое и насыщенное сочетание, которое подчеркивает женственность и добавляет образу игривости. Красный цвет делает "лук" смелым и страстным, а белый помогает сбалансировать яркость, делая образ гармоничным и привлекательным.

Напомним, ранее Андре Тан назвал актуальные цвета и фасоны на лето 2024 года.

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