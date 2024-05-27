Пришло время готовиться к жарким дням и менять свой гардероб.

Известный украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал о трендах в одежде 2024 года. Он назвал оттенки и фасоны, которые будут стильно выглядеть летом. Как объяснил дизайнер, существует 5 главных новинок, которые стоит добавить в свой гардероб. Более того, Андре раскрыл секреты удачных сочетаний различных фасонов, которые создают гармоничные и стильные образы.

Цвет сливочного масла

Андре Тан подчеркнул, что эпоха ярких, красных оттенков подходит к концу. В моду входят нежные, пастельные оттенки. Этим летом чрезвычайно популярным будет нежный и солнечный желтый. По словам дизайнера, одежда оттенка сливочного масла must have в каждом женском гардеробе.

Воздушные ткани

Сам дизайнер называет образы с подобными тканями летящими. Он говорит, что сейчас главной тенденцией в одежде является легкость.

Видео дня

"Блузки, платья, юбки и костюмы из таких тканей пастельных оттенков подарят вам ощущение комфорта и подчеркнут вашу женственность", - заверил модельер.

Бельевой стиль

"Романтические платья-комбинации, элегантные топы-бюстье, кружевные детали, шелковые накидки, и даже полупрозрачные бра - все это будет в моде этим летом", - написал дизайнер.

В своем посте Андре Тан советует всегда соблюдать баланс в образах. Важно сочетать вещи из эластичных тканей со сдержанными элементами, в частности, объемными пиджаками, классическими брюками или же грубыми ботинками.

Юбки-баллоны

Пышные юбки уже второй сезон подряд остаются в трендах. Мировые модницы позируют в них на различных событиях. Модельер говорит, что в этом году такая юбка обязательно должна быть в вашем гардеробе. Ее можно сочетать с любыми другими фасонами, но лучшим вариантом будет массивный верх, чтобы создать контраст.

Флористика

В этом сезоне все стилисты обращают внимание на цветочные принты, но применять цветы в одежде можно не только с помощью оттенков. Андре Тан советует также обратить внимание на 3D-цветы и аксессуары в форме бутонов.

"Этим летом будет в тренде такой цветочный mood во всем его многообразии, чтобы каждая расцвела", - добавил дизайнер.

Напомним, ранее мы писали об актуальных принтах на лето. Стилистка назвала трендовые варианты.

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