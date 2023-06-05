Они очень удобные и невероятно модные.

Большинство модниц предпочитает летом носить босоножки, однако есть и другие модели обуви, которые не оставят вас равнодушными. Без них вам точно не обойтись этим летом.

Мюли

Главная особенность мюлей - закрытый носок и открытая пятка. А вот на каблуке или на плоской подошве выбирать эту обувь - решать вам. Все зависит от образа в целом и ваших вкусовых предпочтений. Но стоит знать, что эта обувь - хит лета-2023.

Видео дня

Массивные сандали

Массивные сандали ярких оттенков добавят вашему образу эксклюзивности и уникальности. Конечно, модницы привыкли выбирать обувь, которая подойдет под все, но такие трендовые босоножки обязательно должны у вас быть, если вы хотите подчеркнуть свою индивидуальность.

Обувь на шнуровке

Это еще один тренд лета-2023. Однако дизайнеры предупреждают, что босоножки на завязках должны быть из качественного материала. В противном случае вы можете натереть ножки, а также могут порваться шнурки.

Слингбек

Обувь с острым носком и на невысоком каблуке, которые еще называют kitten heels, будут у каждой модницы в этом сезоне. Это милая обувь, которая создаст вам романтическое настроение и подойдет едва ли не под любое платье.

Балетки

Несколько лет назад балетки были на пике популярности, однако потом с модного Олимпа их вытеснили более актуальные и современные модели. В этом же году они вновь возвращаются в моду. Так что удобству и практичности быть!

Напомним, какие фасоны юбок станут незаменимыми летом-2023.

Вас также могут заинтересовать новости: