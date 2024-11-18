22-летняя Лиза Чичуа, жена известного грузинского бизнесмена и экс-"Холостяка" Иракли Макацария, в очередной раз покорила сердца поклонников своей красотой и нежностью. Беременная жена звезды опубликовала в сети новую серию фотографий, где позирует в коротком платье, демонстрируя не только заметно округлый животик, но и невероятно стройные ножки.
На снимках Лиза выглядит просто волшебно: легкий макияж, голливудские локоны и сияющая улыбка идеально дополняют образ будущей мамы. Она нежно поддерживает свой животик, излучая счастье и спокойствие.
Стоит отметить, что Лиза и Иракли, которые уже воспитывают годовалого сына Георгия, ожидают рождения девочки. Пара нечасто делится подробностями своей семейной жизни, однако время от времени публикует совместные фото, вызывая восхищение у поклонников.
Новая фотосессия Лизы не стала исключением. Пользователи сети засыпали молодую маму комплиментами, восхищаясь ее красотой, нежностью и стройностью.
Реакция сети:
- "Просто невероятная! Беременность вам очень идет!"
- "Какая же вы красивая! Настоящая богиня!"
- "Невозможно отвести взгляд! Очаровательная!"
- "Выглядите просто великолепно! Счастья и здоровья вам и вашей малышке!"
- "Самая красивая беременная женщина, которую я видела!"
Напомним, Иракли Макацария показал, как отпраздновал первый год сына.