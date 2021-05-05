Катя Осадчая призналась, что совместную коллекцию они с Андре Таном готовили пол года.

Известный украинский дизайнер Андре Тан и популярная телеведущая Катя Осадчая создали совместную коллекцию одежды. О модной коллаборации знаменитости рассказали в своих личных профилях в Instagram.

В портфолио бренда Andre TAN – целый ряд успешных fashion-коллабораций с именитыми дизайнерами и известными брендами. Целью такого партнерства является создание лимитированной эксклюзивной коллекции, которая эффектно и совершенно по-новому выразит ДНК и ценности бренда.

Коллаборации со знаменитостями – это отличная платформа для привлечения новой аудитории. Ранее дизайнер представил совместную коллекцию одежды с главным редактор журнала Elle Соней Забугой и певицей Олей Поляковой. Теперь модельер решил запустить коллаборацию с ведущей "светской жизни" Катей Осадчей.

Новостью о коллаборации со знаменитостью поделился Андре Тан. В своем сообщении в Instagram он отметил, что уже с 13 мая коллекцию ANDRE TAN х Катя Осадчая можно будет приобрести во всех магазинах в разных уголках Украины.

"Катя-человек с безупречным вкусом. Она точно знает, что носят самые модные девушки мира и сама является амбассадором украинской моды в мире. Именно поэтому в нашей общей коллекции прослеживаются национальные мотивы, переосмысление через призму современных трендов", – отметил модельер.

Андре Тан также рассказал, что все вещи в коллекции выполнены из экологичных материалов: органического хлопка, льна и инновационной ткани из переработанного сахарного тростника.

Катя Осадчая на своей личной странице в Instagram призналась, что совместную коллекцию они с Андре Таном готовили пол года.

"Мы знакомы с Андре уже более шестнадцати лет, и я рад, что имеем возможность создать что-то общее. Мой повседневный летний гардероб всегда состоит из невесомых платьев разной длины, легких брюк, блуз и, конечно, головных уборов", – написала телеведущая.

Осадчая заявила, что многие вещи вне времени и переходят из одного сезона в другой, поэтому ей хотелось создать идеальный гардероб на лето. По ее словам, вещи из общей коллекции подойдут и для отдыха на побережье, и для лета в городе.

На совместном кадре телеведущая позировала в коротком белом платье в горошек на завязках. Ее аутфит дополняла трендовая шелковая косынка и белые ботинки. Перед fashion-фотографиней Соней Плакидюк модельер предстал в белой футболке и черных брюках. Антуражем знаменитостей служил цветочный магазин.

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Автор: Виктория Гордиенко