Названы топ-3 трендовых аксессуаров, по которым все сходят с ума
17:27, 02 августа 2020Красота и стиль
206 0
Они придают образу уникальности.
Модная прическа / instagram.com/annawinck
Аксессуары - это неотъемлемая часть образа. Они добавляют яркости, уникальности и делают ваш "лук" завершённым. То же самое касается и аксессуаров для волос.
Лента
Сейчас в моде собирать волосы в хвост с помощью ленты. Завяжите их в бант и получите нежный образ.
Лента / фото pinterest.com
Косынка
Если раньше косынки надевали только на пляж, чтобы не получить солнечный удар, то сейчас они ворвались в моду для завершения повседневных "луков".
Косынка / фото pinterest.com
Кранч
Это такая резинка, которая создает эффект воздушности. Также под нее не нужно использовать невидимки.
Кранч / instagram.com/annawinck
Как сообщал УНИАН, названа самая модная прическа этого лета.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter