Названы топ-3 трендовых аксессуаров, по которым все сходят с ума

Они придают образу уникальности.

Аксессуары - это неотъемлемая часть образа. Они добавляют яркости, уникальности и делают ваш "лук" завершённым. То же самое касается и аксессуаров для волос.

Лента

Сейчас в моде собирать волосы в хвост с помощью ленты. Завяжите их в бант и получите нежный образ.

Косынка

Если раньше косынки надевали только на пляж, чтобы не получить солнечный удар, то сейчас они ворвались в моду для завершения повседневных "луков".

Кранч

Это такая резинка, которая создает эффект воздушности. Также под нее не нужно использовать невидимки.

Как сообщал УНИАН, названа самая модная прическа этого лета.

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