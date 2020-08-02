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Названы топ-3 трендовых аксессуаров, по которым все сходят с ума

17:27, 02 августа 2020
Красота и стиль
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Модная прическа / instagram.com/annawinck

Аксессуары - это неотъемлемая часть образа. Они добавляют яркости, уникальности и делают ваш "лук" завершённым. То же самое касается и аксессуаров для волос. 

Лента

Сейчас в моде собирать волосы в хвост с помощью ленты. Завяжите их в бант и получите нежный образ.

Лента / фото pinterest.com

Косынка

Если раньше косынки надевали только на пляж, чтобы не получить солнечный удар, то сейчас они ворвались в моду для завершения повседневных "луков". 

Косынка / фото pinterest.com

Кранч

Это такая резинка, которая создает эффект воздушности. Также под нее не нужно использовать невидимки. 

Кранч / instagram.com/annawinck

Как сообщал УНИАН, названа самая модная прическа этого лета.

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