Украинцы пришли в восторг от ее внешности.

Первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи посетила Украину и уже успела встретиться с нашей первой леди Еленой Зеленской. 50-летняя женщина просто ошеломила украинцев своим внешним видом.

На встречу с Зеленской она пришла в черном костюме со штанами-палаццо и в белой рубашке. А супруга президента Украины блестала в сиреневом костюме из юбки длины миди и необычной блузки с поясом и брошью.

Пользователи сети отмечают, что Ким Кон Хи вовсе не похожа на свой возраст. Они пишут, что она выглядит потрясающе. Женщины отмечают, что хотят попробовать пользоваться известной корейской косметикой, чтобы также выглядеть молодо.

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Реакция сети

"Простите, но так выглядеть в 50 лет... Эта первая леди просто невероятная"

"По идеи, корейские масочки действительно действенные"

"У президента Кореи очень красивая и молодая жена. Но наша первая леди все равно лучше"

"Странные супруги в Кореи. Она вроде бы его внучка, а не жена"

"Красота спасет мир"

"Какая же она стильненькая"

Что президент Южной Кореи с супругой делали в Украине

Как рассказала Елена Зеленская, она пригласила их в Украину всего два месяца назад. И вот этот исторический визит состоялся. Корейские гости посетили Бучу, Ирпень и захоронения жертв российской оккупации.

"Во время личной встречи с госпожой Ким Кон Хи отдельно поблагодарила ее за это: для украинцев такие визиты всегда являются свидетельством солидарности. Также благодарны президенту Республики Корея Юн Сок Йолю за твердую поддержку народа Украины и готовность содействовать восстановлению Украины. Он еще раз подтвердил это и на саммите НАТО, и в Польше, которую посетил на пути в Украину", - сказала Зеленская.

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