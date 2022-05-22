Актеры новой пародией подняли настроение всем украинцам.

Украинские актеры комического жанра Настя Оруджова и Юрий Великий высмеяли разговор российского оккупанта с женой, который ранее перехватили украинские спецслужбы.

Актеры посмеялись над несколькими перехваченными разговорами, в частности над тем, как жена оккупанта просила его украсть вещи в украинском доме, а также о том, как она изменила ему с его же сослуживцем.

Великий спародировал самого захватчика, а Оруджова - его жену. Самое смешное - это момент, когда жена захватчика случайно "спалилась" на измене.

Великий говорит: "Вчера был артобстрел. Так лейтенанту Кутепову член оторвало". На что Оруджова в роли жены ответила: "Ой, там не велика потеря".

Напомним, ранее студия "Квартал 95" рассказала, что стоит на культурном фронте и поддерживает боевой дух украинцев.

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