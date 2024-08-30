Мужчина пока не комментирует ситуацию.

Российско-американского танцовщика и звезду зарубежного шоу "Танцы со звездами" Артема Чигвинцева арестовали. Это произошло в штате Калифорния. Об инциденте сообщает издание The Hollywood Reporter.

42-летний мужчина получил подозрение в домашнем насилии. Его поместили в тюрьму за нарушение части 273.5 Уголовного кодекса Калифорнии, которая гласит, что "любое лицо, которое намеренно наносит телесные повреждения, приводящие к травматическому состоянию жертвы - нынешнего или бывшего мужа, жену, сожителя, жениха - виновен в преступлении".

К слову, Чигвинцев не оказал сопротивления при задержании, а позже танцовщику назначили залог в размере 25 тысяч долларов (это примерно 1 миллион гривень). Мужчина внес необходимую сумму и его отпустили.

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Что известно об Артеме Чигвинцеве

Артем является профессиональным танцовщиком, который участвовал в 12 сезонах зарубежного шоу "Танцев со звездами". До участия в проекте он был звездой "Strictly Come Dancing" - британской версии танцевального конкурса.

В 2022 году мужчина женился на спортсменке WWE Никки Гарсии. У пары есть общий сын. Интересно, что за три дня до ареста каждый из супругов написал в своих социальных сетях, что празднует годовщину свадьбы. Стала ли именно Никки жертвой домашнего насилия - пока неизвестно.

Напомним, ранее звезду фильма "Один дома" обвинили в насилии.

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