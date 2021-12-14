Американского музыканта и актера Девина Ретрея, который сыграл Базза Маккалистера в рождественской комедии "Один дома", обвинили в насилии. В полицию обратилась девушка знаменитости.
Об этом сообщает TMZ.
На днях пара отдыхала в отеле, но вечером между влюбленными случилась серьезная ссора. Конфликт был настолько масштабным, что гости соседнего номера вызвали полицию.
Читайте такжеМузыка для новогоднего настроения: подборка лучших праздничных песенКогда правоохранители прибыли на место происшествия, девушка актера уже находилась в отдельном номере. Она заверила, что чувствует себя в безопасности, поэтому полицейские покинули отель.
Однако на этом инцидент не закончился. На следующий день избранница Ретрея пришла в участок и написала на него заявление. По словам женщины, во время ссоры актер пытался ее задушить и заслонял рукой ее рот.
В разгар ссоры девушка укусила Ретрея за руку, а тот якобы ударил ее по лицу. После этого девушка сбежала из номера.
Сейчас идет расследование.
Как сообщал УНИАН, в США сдают в аренду легендарный дом семьи Маккаллистеров из серии американских рождественских семейно-комедийных фильмов "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли.
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