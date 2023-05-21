Актрису театра и кино наградили украинско-французским орденом Королевы Анны.

Недавно украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук получила Орден Княгини Киевской Анны "Честь Отчизны". Она показала в Instagram видео того, как ей вручили эту награду.

"Все спрашивают, что это за орден я получила вчера, и главное за что. Я получила международный Орден Княгини Киевской Анны "Честь Отчизны" за добросовестное служение Украине! Вы спросите: "Что я такого делала?" Я скажу: "Делала много творческих вечеров, и собирала деньги, и на протяжении всей войны помогала детским домам и приютам для животных", - написала Анна Саливанчук.

Несмотря на то, что в комментариях ее в основном поздравляли с почетной наградой, множество комментаторов упрекнули звезду в том, что она якобы незаслуженно награждена.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Приятно смотреть, что кто-то получает награды. А я работала тоже во благо страны, но никто не давал наград…"

"Добро делается тихо!"

"Поздравляю! Вы - красавица, и большая молодчинка, у которой есть такое открытое и доброе сердце. Горжусь нашими украинскими женщинами - они сильны и успешны, красивы, добры и трудолюбивы"

"Добро любит тишину, а не театр…"

"А ее точно за это дали? Или, может, за другие заслуги или суммы?"

Напомним, звезда "Сватов" вскружила голову снимками в полупрозрачном наряде.

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