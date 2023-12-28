Мужчина признался, что с ним такое случилось впервые.

Недавно певец Назарий Гук, более известный как бывший участник группы DZIDZIO - Юлик, шокировал новостью. Авто, на котором он поехал в благотворительный тур, чтобы собрать средства на ВСУ, повредили прямо в самом центре Варшавы.

Неизвестные повредили окна с левой стороны и заднее стекло. Певец предполагает, что это могли сделать россияне, которые увидели украинские номера на машине.

Мужчина добавил, что в Польше полиция на такие инциденты не выезжает, поэтому нужно идти в ближайший комиссариат. Юлик хочет наказать преступников, поэтому подал заявление в местные правоохранительные органы.

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"Более 6 часов потрачено на то, чтобы подать заявление. Теперь ждем эвакуатор, чтобы отвезти машину на СТО. Дальше будет ремонт за свой счет, если не найдут человека, который это сделал. Дальше суд, дай Бог, чтобы этого урода нашли", - написал в сториз Юлик.

Мужчина подчеркнул, что самое главное - все живы и здоровы. Ценные вещи и костюмы, которые были в авто, он забрал еще вечером.

Напомним, осенью певец жаловался на аферистов, которые звонили ему из коллекторской фирмы и требовали вернуть несуществующий долг. Тогда он грозился подать на них в суд.

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