Также стало известно, что было причиной для срочного хирургического вмешательства.

Британский актер Ник Моран, который известен по роли Скабиора в фильме "Гарри Поттер и Смертельные реликвии", попал в больницу.

Как пишет издание Daily Mail, 55-летний мужчина обратился к медикам с жалобой - боль в шее. Однако оказалось, что актер находился уже в опасном состоянии, поэтому ему пришлось делать экстренную операцию на шейном отделе позвоночника.

"Девушка Ника говорила ему, что он должен проверить свою шею у врача. Но он просто отвечал, что приложит грелку. Когда он все же обратился к врачам, его отправили в отделение неотложной помощи и сказали: "Мы должны сделать вам срочную операцию, потому что это угрожает вашей жизни". Я разговаривал с одним из членов семьи Ника. Оказалось, что он как-то повредил шею, и это повлияло на его спинной мозг и некоторые отделы, которые управляют вашей речью и способностью ходить", - объяснил друг актера.

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Оказалось, что во время операции Нику пришлось удалить четыре кости из позвоночника. Вместо них установили импланты. По словам друга Ника, состояние мужчины улучшилось, однако пока ему трудно самостоятельно передвигаться.

"Сейчас Ник разговаривает, что является очень хорошим показателем. Но он ковыляет, как 100-летний дед, носит корсет на шее и не очень хорошо себя чувствует", - добавил друг.

Что известно о Нике Моране

Ник дебютировал в мюзикле "Песня Бадди". Позже начал сниматься в кино, среди известных лент были "Карты, деньги, два ствола" и "Ржавый алюминий", однако наибольший успех ему принесли две части фильма "Гарри Поттер и Смертельные реликвии".

Напомним, недавно украинский актер Тарас Цымбалюк пожаловался на проблемы со здоровьем.

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