Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который сыграл в сериале "Поймать Кайдаша" и фильмах "Когда ты выйдешь замуж?" и "Конотопская ведьма", пожаловался на проблемы со здоровьем.
Мужчина признался, что недавно у него возникли подозрительные проблемы с сердцем. По словам Тараса, он сразу обратился к врачам.
"Всегда стремно идти к врачам, когда возникают какие-то траблы со здоровьем. У меня были какие-то подозрительные проблемы с сердцем. Я себя очень накрутил... Пошел к врачу, точнее сразу к нескольким. У меня была аритмия. Точнее - экстрасистолия (нарушение сердечного ритма, - УНИАН), - рассказал актер в своем Instagram.
Он также добавил, что причиной ухудшения самочувствия стало немало факторов. В частности, нервы, насыщенный график и нехватка электролитов. Однако сейчас Цымбалюк чувствует себя лучше и написал об этом так:
"Я был у третьего кардиолога, который сказал, что ты можешь тренироваться, мотор в порядке, просто надо больше БАДов, щелочной воды, восстановление и в меру спорт".
Кстати, Тарас уже вернулся к тренировкам и отметил, что главное сейчас - это здоровье.
Напомним, ранее звезда "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк показал редкие фото с родителями.