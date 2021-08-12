Мерьем Узерли показала эксцентричное фото.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли 12 августа отмечает свое 38-летие. Огромную популярность она обрела благодаря роли в сериале "Великолепный век".

В своем инста-блоге звезда по такому случаю опубликовала фото, на котором она предстала в мужском костюме, в очках и с усами. В одной руке Узерли держит стакан с виски, а в другой - сигарету.

"С днем рождения меня", - подписала пост актриса.

Стоит отметить, что в свои 38 лет Мерьем выглядит просто потрясающе. Особенно если учесть тот факт, что совсем недавно она стала мамой во второй раз.

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Напомним, некоторое время Мерьем Узерли встречалась с турецким бизнесменом Джаном Атешем, пара даже объявила о помолвке. В августе 2013 года стало известно, что они расстались со скандалом. В конце августа Мерьем объявила, что находится на четвёртом месяце беременности. 10 февраля 2014 года Мерьем родила дочь, которую назвала Лара.

В начале сентября Мерьем объявила, что она находится на 4 месяце беременности. Узерли скрывает своего избранника, но известно, что он американец. 8 января 2021 года стала мамой во второй раз. Родилась девочка, которую назвали Лили Кои.

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Автор: Диана Могилевич