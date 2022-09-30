Любава Грешнова заблокировала бывших коллег из России.

Украинская актриса Любава Грешнова, которая 24 февраля выразила безоговорочную поддержку родной стране и отправилась в Польшу волонтерить, рассказала, как ее российские коллеги отнеслись к полномасштабному вторжению.

По словам Любавы, пересматривая инста-сториз своих российских коллег, она видела, что они ходят в рестораны, клубы, развлекаются, как могут, пока оккупанты бомбят ее родной Харьков. Первые месяцы войны ее раздражало такое поведение россиян, но позже она осознала, что "не надо пытаться понять больных людей".

"К сожалению, с людьми, с которыми я дружила, связь потеряна. Были некоторые фразы и поступки с их стороны, которые я называю точкой невозврата. Пересматривая их сториз в Инстаграм, я видела, как они ходят в рестораны, клубы, как они развлекаются, а в это время оккупанты бомбят мой родной Харьков, мои родители находятся под обстрелами", - сказала Грешнова в интервью УНИАН. Видео дня

Она добавила, что заблокировала всех российских бывших друзей. Для себя она нашла единственный правильный выход - просто не думать о существовании этих людей.

"Первые 3-4 месяца я очень болезненно это переживала, меня раздражало такое их поведение. Но потом я просто удалила всех и заблокировала. Сейчас это единственный выход - просто не думать о существовании этих людей. Моя позиция такова: не пытаться понять больных людей", - добавила актриса.

Отметим, Любава Грешнова снималась во многих популярных сериалах и фильмах. Среди ее главных работ были роли в таких картинах как "Пока живу, люблю", "Уйти, чтобы остаться", "Переезд", "Невеста моего друга" и многих других.

Напомним, ранее Любава Грешнова разрыдалась после освобождения родного города.

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