Актриса Анна Саливанчук с начала войны собрала приличную сумму, чтобы помочь детям, но чуть не стала жертвой настоящих аферистов.

Украиская актриса Анна Саливанчук, которая снималась в сериалах "Сваты", "Однажды под Полтавой", "Нереальный КОПец" и других рассказала, как в начале полномасштабного вторжения чуть не стала жертвой аферистов. Она собрала 350 тысяч гривень, благодаря которым хотела помочь пострадавшим от агрессии семьям с детьми.

Как Аня рассказала в интервью Алине Доротюк, она планировала отвезти закупленную помощь в детский дом в Житомирской области. Ей сообщили, что там находится около 5 тысяч человек. Однако когда Саливанчук приехала туда, увидела совершенно другую картину - там под видом "помощи" перепаковывали товары для продажи.

"Забили полную машину, приезжаем в Житомир как раз тогда, когда бензина не было нигде. Я звоню директору детдома, но он не берет трубку. Звоню его помощнице и она говорит: "Сейчас, у меня тут такая-то ситуация". Позже к нам выходит, чтобы никого не обидеть, такая "базарница", "решака-барабака", которая все порешает. Говорит: "Вы заходите, сейчас все решим, заезжайте "бусиком" сюда". Я спрашиваю: "А детский дом где?". В ответ: "А там, за воротами". Я переспрашиваю: "А нам куда?". В ответ: "А вот сюда, в подвальчик", - вспомнила Анна.

Она поделилась, что ее завели в длинное подвальное помещение четырехэтажного дома, где стены были специально покрашены сине-желтым. Горе-волонтер, которая пыталась обмануть актрису, надеялась привести туда 15 детей из детского дома и сделать фото со звездой, чтобы оправдать поступление гуманитарки.

"Я захожу в это подвальное помещение и вижу, как в каждой комнате сидит женщина и перебирает гуманитарную помощь. Они ее вытягивали, переупаковывали и запечатывали на продажу. Я видела это своими глазами", - сказала Анна.

Она приняла решение, что помощь разгружать они не будут. Они с командой уехали и передали купленные товары уже проверенному детскому дому.

"Я писала петиции, искала этого мужика, потому что он 8 лет занимается это гуманитаркой. Я просила людей, чтобы его нашли и наказали, потому что, извините меня, он 8 лет на*бывает людей", - рассказала Анна. Но поиски афериста не принесли результатов.

Напомним, звезда "Сватов" Саливанчук едва втиснула пышную грудь в миниатюрный корсет.

Вас также могут заинтересовать новости: