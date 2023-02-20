Не успела Анна Саливанчук отойти от перелома носа и сотрясения мозга, как у нее появились другие проблемы.

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая снималась в сериалах "Сваты", "Однажды под Полтавой" и других рассказала о преследовании неизвестного. Так, в своем блоге Анна написала, что отправилась по делам, и заметила по пути, что водитель, которого она обогнала, начал ее преследовать:

"Вы не представляете, что только что со мной произошло. У меня до сих пор дрожат руки. Ехала себе спокойно, и какой-то водитель ехал посреди дороги. Я решила его объехать. Объехала, еду себе дальше. Вдруг он начинает меня преследовать, пытается подбить с разных сторон, я попадаю в пробку".

Когда Анна Саливанчук остановилась в пробке, неизвестный вышел из своего автомобиля и начал кричать. Актриса не открывала окно и двери.

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"Мне было настолько страшно, что я не догадалась взять телефон и записать то, как он кричал. Потом он встал перед моей машиной, чтобы я не могла проехать", - рассказала Анна в блоге.

Оказалось, что мужчина вел себя агрессивно из-за того, что из-под колес Саливанчук при обгоне вылетел камень и повредил его машину. Тот не придумал ничего лучше, как догнать девушку и начать ее обвинять. Анна в этом своей вины не видит. Ей удалось скрыться от агрессивного мужчины.

"Я вышла из авто, посмотрела на это, села назад и уехала. Он дальше начал меня преследовать. Ехал, сигналил, снимал. Я пыталась от него убежать, потому что мне было страшно. Я пыталась от него убежать и мне это удалось", - рассказала Саливанчук.

Напомним, недавно Анна Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга из-за падения на скользких ступеньках.

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