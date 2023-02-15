Анна Саливанчук на прошлой неделе упала, сломала нос, а также получила сотрясение мозга.

Актриса сериалов "Сваты" и "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук перенесла операцию после падения с лестницы. Об этом она написала в Instagram-блоге, иронично подписав видео с палаты: "С Днем святого Валентина меня".

После операции Саливанчук повторно вышла на связь с фанатами и уточнила, что на этом ее лечение не заканчивается.

"Всем спасибо, кто переживает за меня. Моя миниоперация прошла, скоро буду как новая копейка. Нос будет еще красивее, чем был, поставили на место", - добавила Анна.

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Что случилось с Анной Саливанчук

На прошлой неделе украинская звезда сообщила, что упала со ступенек. Это произошло в школе, когда она отправилась забирать ребенка. В этот момент была воздушная тревога, поэтому дети были в укрытии.

Анна поднялась наверх, чтобы забрать вещи, где на скользких ступеньках упала и сильно ударилась носом. Как рассказала Саливанчук в интервью "Сніданку з 1+1", она не сразу смогла получить медицинскую помощь, а в больнице, куда она обратилась, ей вообще сказали, что помогли ей во время воздушной тревоги только по одной причине - узнали актрису.

Сейчас звезда проходит этап реабилитации, регулярно рассказывая в блоге о своем состоянии.

Напомним, ранее Саливанчук назвала конкуренток в кино.

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