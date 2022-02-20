Поклонники отметили, что мама и сын очень похожи.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая может стать участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами", поделилась с поклонниками новой фотографией со своим маленьким сыном.

В кадре Анна позирует в джинсовой юбке и светлом гольфе, а маленький Миша - в джинсах и голубом поло. При этом Кошмал обнимает своего сына за животик и мило улыбается, глядя на него.

"Моя необъятная любовь и радость, мой ангел, моё спасение и утешение. Каждый раз, когда я смотрю в эти голубые глаза, всё на свете теряет своё значение", - подписала фото актриса.

Поклонники звезды отметили, что Миша очень похож на свою звездную маму.

"Мамин сынок", "Копия мамочки", "Как вы похожи", "Милашки", "Очень похожи", "У Миши такой же носик, как у мамы", "Красивые", - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, ранее 27-летняя звезда "Сватов" Анна Кошмал удивила сеть новым видео с собой в необычной позе.

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