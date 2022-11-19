Артистка поделилась очень провокационными фотографиями в своем блоге.

Экс-участница проекта "Голос країни" и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер опубликовала довольно откровенные снимки в нижнем белье. Девушка позирует в очень красивом кружевном комплекте. В Instagram данная публикация собрала много восторженных комментариев.

Видно, что снимки Тринчер сделала во время профессиональной фотосессии. На ее лице нанесен натуральный макияж, волосы небрежно уложены на плечи и слегка подкручены. Для фото была задействована дым-машина, чтобы создать загадочность и особую атмосферу.

Реакция соцсетей

"Боже, какая ты!" "Это огонь!" "Вау, какое красивое белье!"

А вот муж Анны Александр Волошин такие откровения не оценил. Под постом своей супруги он написал: "Я не понял. Ты же говорила, что это для меня фотографии".

Отметим, что Анна регулярно публикует в своем блоге откровенные фотографии. Она очень любит позировать в эффектных нарядах, показывая свою фигуру и бюст. Практически всегда такие публикации собирают множество положительных комментариев и лайков.

Напомним, Анна Тринчер получила неожиданный сюрприз от своего мужа.

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